В Ржеве Тверской области из цеха украли 300 метров провода

Воришек кабеля полицейские нашли по горячим следам.

В Ржеве Тверской области из производственного цеха украли 300 метров провода. Сотрудники предприятия обратились в полицию. Подробности поимки воров рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

На место преступления выезжала следственно-оперативная группа. Одно из окон здания оказалось разбито, видимо, через него злоумышленники и проникли в здание.

После опроса всех свидетелей и сбора улик полицейские вышли на след подозреваемых.

Провод с предприятия украли двое ранее судимых местных жителей.

В полиции мужчины во всем сознались и рассказали, что провод они сдали в металлолом, выручив за это 7100 рублей. Деньги они потратили на еду и алкоголь. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.