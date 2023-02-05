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НовостиОбщество5 февраля 2023 12:23

В Ржеве Тверской области из цеха украли 300 метров провода

Воришек удалось задержать по горячим следам
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Воришек кабеля полицейские нашли по горячим следам.

Воришек кабеля полицейские нашли по горячим следам.

В Ржеве Тверской области из производственного цеха украли 300 метров провода. Сотрудники предприятия обратились в полицию. Подробности поимки воров рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

На место преступления выезжала следственно-оперативная группа. Одно из окон здания оказалось разбито, видимо, через него злоумышленники и проникли в здание.

После опроса всех свидетелей и сбора улик полицейские вышли на след подозреваемых.

Провод с предприятия украли двое ранее судимых местных жителей.

В полиции мужчины во всем сознались и рассказали, что провод они сдали в металлолом, выручив за это 7100 рублей. Деньги они потратили на еду и алкоголь. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.