Жители Тверской области могут проявить свои таланты в конкурсе «Расскажи миру о своей Родине»

О своей Родине можно рассказать на международном конкурсе. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Жителей Тверской области приглашают принять участие в V Международном конкурсе «Расскажи миру о своей Родине». Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Для участия нужно будет создать презентацию или видеоролик о наиболее интересных моментах из жизни своей страны. Конкурс не имеет возрастных ограничений. В нем четыре возрастные категории: до 7 лет, от 8 до 11 лет, от 12 до 14 лет, старше 15 лет. Заявки на участие принимаются до 20 марта.

Подведение итогов и награждение победителей запланировано в мае.

«Авторы лучших работ пригласят в Москву на торжественную церемонию награждения с участием государственных и общественных деятелей, руководителей молодежных организаций, представителей бизнес-сообществ и почетных гостей», - сообщают организаторы.