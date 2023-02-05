Компаниям Тверской области предлагают получить сертификат «Сделано в России»

Логотип акции “Сделано в России”. Графика: madeinrussia.ru

Отечественным компаниям, которые получат добровольный сертификат «Сделано в России»/Made in Russia, помогут продвигать продукцию в национальных онлайн-магазинах, шоу-румах агропродукции за рубежом. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Теперь тверским предприятиям доступны возможности B2B-продвижения на базе каталога Made in Russia на приоритетных рынках, специальные рекламные кампании, брендирование профиля товара в национальных онлайн-магазинах РЭЦ и многое другое.

Участниками программы «Сделано в России» и владельцами одноименного добровольного сертификата могут стать производители любой несырьевой продукции. Главное условие – компания должна выпускать или поставлять продукцию с повышенными характеристиками качества или улучшенными свойствами. Подтвердить соответствие нужно у аккредитованных органов, являющихся партнерами системы добровольной сертификации «Сделано в России».

Подать заявку на участие в программе и узнать подробную информацию можно сайте Российского экспортного центра (РЭЦ).