Ночью в центре Твери столкнулись три машины

Место аварии на Капошвара. Фото: ГИБДД по Тверской области

В ночь на 5 февраля в центре Твери, произошла авария с участием трёх машин. Около 23.00 на пересечении проспекта Чайковского и площади Капошвара возле дома №17 Audi Q-7, за рулём которого был 28-летний мужчина, проехал на красный сигнал светофора и влетел в Hyundai, после чего врезался Volkswagen.

- В аварии пострадала водитель Hyundai, - пояснили в региональном ГИБДД. Удар при столкновении был давольно сильный, машины получили значительные повреждения.

Признаков алкогольного опьянения у воителей на момент аварии не выявлено.