За год тарелка борща в Тверской области подешевела на 8 рублей

За год тарелка борща в Тверской области подешевела. Графика: Fincult.info.

Индекс борща в Тверской области и других российских регионах вычислил сайт Fincult.info. Портал создан Банком России в просветительских целях.

«Февраль — время суровое, сейчас особенно хочется комфорта и тепла. Так что предлагаем добавить в жизнь ярких красок и сметаны: взять свеклу, картофель, мясо.. И собрать борщ!» - сообщают составители индекса.

Индекс борща показывает, как изменилась за год цена на ингредиенты борщевого набора в регионе.

Несмотря на то, что год бал очень непростым, борщ подешевел в Тверской области на 3,37% или 8 руб. Средняя цена борщевого набора - 231 руб. Существеннее всего из ингредиентов в цене упала капуста - минус 55, 45%. Картофель подешевел на 39,34%. Самый дорогой ингредиент набора - мясо, оно подорожало незначительно - на 1,39%.

Самый большой рост цены у томатной пасты - плюс 40,41% к декабрю 2021 года. Хорошо, что этого ингредиента в борщ класть нужно совсем немного. Подробнее о росте цен на борщевой набор смотрите в графике.