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НовостиОбщество5 февраля 2023 6:43

К началу рабочей недели в Тверской области похолодает

Причина низких температур - антициклон
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
В регион вернётся зима.

В регион вернётся зима.

Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Начало рабочей недели в Тверской области будет морозным. Об этом предупреждает Тверской центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

Днём 6 и 7 февраля до -7, ночью столбик термометра упадёт до -9 градусов. Облачно и ветрено. Юго-западный ветер будет дуть с порывами до 3-8 метров в секунду.

Синоптики прогнозируют, с юго-востока к региону подходит антициклон. Его центр будет находиться довольно далеко, поэтому температура понизится, но будет преимущественно облачно. Снег возможно только вечером в понедельник.