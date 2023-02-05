Жители Тверской области назанимали в ломбардах 267 миллионов рублей

Средний размер одного займа - 7,5 тысяч рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За 9 месяцев минувшего года ломбарды, зарегистрированные в Тверской области, выдали более 35 тысяч 236 займов на общую сумму 267 млн 690 тысяч рублей. Размер среднего займа составил около 7,5 тысяч рублей. Такую статистику публикует региональное отделение Центробанка.

- На территории нашей области зарегистрировано 13 ломбардов, которые выдают займы под залог различного движимого имущества, от ювелирных изделий до автомобилей. Самое важное — до обращения проверить, легально ли работает выбранная вами организация. Это можно сделать на сайте Банка России в разделе «Проверить финансовую организацию», — рассказала Ольга Добрякова, заведующая сектором визуального контроля отдела безопасности Отделения Тверь Банка России.

Центробанк напоминает, что ломбарды должны начислять проценты только со следующего дня после предоставления займа.