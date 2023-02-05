В Тверской области пройдет конкурс молодежных агитбригад

Молодежь приглашают принять участие в агитбригадах. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Конкурс агитбригад проводит Избирательная комиссия Тверской области.

Поучаствовать в нем приглашают участников молодежных общественных организаций, в том числе клубов молодых избирателей, студенты, молодые сотрудники предприятий, работники клубных учреждений культуры, профессиональные и самодеятельные театральные либо творческие коллективы.

Регистрация на участие в конкурсе и размещение конкурсных работ проводится до 31 марта 2023 года.

В состав молодежной агитбригады должно входить до 7 человек в возрасте от 15 до 35 лет. Количество заявок на участие в конкурсе от каждого района, муниципального или городского округа – не ограничено.

Организаторы сообщают, что на конкурс агитбригад могут быть представлены выступления различных форм и жанров: вокал, хореография, театрализованное представление, пантомима, литературно-музыкальная композиция, художественное слово, инструментальная музыка, авторское произведение, частушки и куплеты, пародии и другое.

Первый этап конкурса – отборочный: до 5 апреля 2023 года проводится экспертная оценка поданных заявок и конкурсных работ. Приглашения для участия во втором, заключительном, этапе финалисты получат до 7 апреля этого года.