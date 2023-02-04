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НовостиПроисшествия4 февраля 2023 15:33

Следователи СКР выясняют обстоятельства гибели мужчины на пожаре в Твери

Назначены пожарно-технические экспертизы
Олег ХАДАЕВ
Фото СУ СК РФ по Тверской области с пожарища в Твери.

Фото СУ СК РФ по Тверской области с пожарища в Твери.

Московским межрайонным следственным отделом Твери следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организована доследственная проверка по факту обнаружения на пожарище по улице Софьи Перовской тела мужчины.

Следователем Следственного комитета проведен осмотр места происшествия. Обстановка сфотографирована. Опрошены очевидцы.

Чтобы выяснить всё досконально, назначено проведение пожарно-технической экспертизы и проводится судебная медицинская экспертиза.

От результатов экспертиз зависит окончательное решение следователя.