Борьбу с онкологическими заболеваниями Игорь Руденя назвал одним из приоритетных направлений работы по увеличению продолжительности жизни населения

Во время операции Фото: ПТО

Сегодня, 4 февраля – Всемирный день борьбы против рака. В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в Тверской области продолжается активное развитие онкологической службы.

Утверждена программа по борьбе с онкологическими заболеваниями. Одно из ее мероприятий – развитие материально-технической базы медицинских учреждений, диагностики и профилактики.

«Совершенствование системы профилактики и лечения онкозаболеваний, повышение качества и доступности высокотехнологичной медицинской помощи, является одним из приоритетных направлений нашей работы по увеличению продолжительности жизни населения Тверской области, достижению позитивных демографических тенденций», - отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В Тверском областном клиническом онкологическом диспансере проводится переоснащение медицинским оборудованием, в том числе высокотехнологичным, благодаря которому продолжается развитие лучевого и хирургического методов лечения онкозаболеваний в регионе.

Ведётся работа и по другим направлениям борьбы с онкологическими заболеваниями: выявление опухолевой патологии на ранних стадиях, ряд новых направлений и современных техник освоен и в отделении патологии молочной железы и кожи, и многое другое.