МЧС опубликовало фотографию героев-пожарных из Твери, спасших из огня трёх человек

Пожарные, которые спасли от гибели троих человек. Фото: ГУ МЧС России по Тверской области.

Мы рассказывали, как сегодня утром, 4 февраля, горела квартира на четвёртом этаже пятиэтажного кирпичного дома на улице Софьи Перовской, что напротив бывшего Суворовского училища.

Рассказывали мы и о том, как пожарные спасли из огня трёх человек. Ещё одного спасти не удалось. Мужчина погиб, его личность устанавливается.

Главное управление МЧС опубликовало фотографию героев-пожарных из пожарной части №4, спасших трёх человек, и рассказало некоторые подробности события.

К моменту их прибытия пожарных наблюдалось задымление в квартире. С помощью автолестницы пожарные проникли в помещение, откуда спасли трёх человек.

Сейчас самочувствие спасенных удовлетворительное, от госпитализации они отказались.