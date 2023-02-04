Избирком Тверской области ищет лучшие агитбригады среди среди молодых избирателей

Заявка выглядит так. Фото: molodayatver.ru

Избирательная комиссия Тверской области проводит конкурс агитбригад «Выборы – шаг в будущее». Он организован в рамках празднования Всероссийского Дня молодого избирателя и предстоящего 30-летия избирательной системы Российской Федерации.

Регистрация на участие в конкурсе и размещение конкурсных работ проводится до 31 марта 2023 года. К участию приглашаются молодежные агитбригады числом до 7 человек и в возрасте от 15 до 35 лет.

Заявка должна быть подкреплена ссылкой на видео выступления агитбригады.