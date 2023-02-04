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НовостиПроисшествия4 февраля 2023 9:55

Полицейские Лихославля раскрыли кражу медного кабеля из трансформаторной подстанции

Ущерб небольшой, но уголовно наказуемый
Олег ХАДАЕВ
Мужчины пошли на преступления ради куска меди.

Мужчины пошли на преступления ради куска меди.

Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

В полицию Лихославльского района Тверской области обратился фермер. Из трансформаторной подстанции на территории его хозяйства в посёлке Рассвет, был похищен медный электрический кабель. Ущерб он оценил в 10000 рублей.

Оперативники сработали грамотно и задержали двоих подозреваемых — мужчин 24-х и 32-х лет. Они сознались в содеянном и рассказали, что, сняв оплётку, сдали кабель в металлолом. Часть похищенного полицейским удалось изъять.

«Следователем ОМВД России по Лихославльскому району возбуждено уголовное дело по п.п. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. В отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, в отношении второго – арест», - сообщили в пресс-службе УМВД по Тверской области.

Расследование продолжается.