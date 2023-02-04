Полицейские Лихославля раскрыли кражу медного кабеля из трансформаторной подстанции

Мужчины пошли на преступления ради куска меди. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

В полицию Лихославльского района Тверской области обратился фермер. Из трансформаторной подстанции на территории его хозяйства в посёлке Рассвет, был похищен медный электрический кабель. Ущерб он оценил в 10000 рублей.

Оперативники сработали грамотно и задержали двоих подозреваемых — мужчин 24-х и 32-х лет. Они сознались в содеянном и рассказали, что, сняв оплётку, сдали кабель в металлолом. Часть похищенного полицейским удалось изъять.

«Следователем ОМВД России по Лихославльскому району возбуждено уголовное дело по п.п. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. В отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, в отношении второго – арест», - сообщили в пресс-службе УМВД по Тверской области.

Расследование продолжается.