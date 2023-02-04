Девушка обольстила молодого человека из Твери и украла у него со счёта 52000 рублей

Сейчас злоумышленникам не обязательно завладевать картами, они придумали более хитрые схемы. Фото: Олег ХАДАЕВ

22-летний житель Твери обратился в управление городской полиции с заявлением на похищение у него 52000 рублей.

Началось всё со знакомства с девушкой на одном из сайтов. Они начали общаться в популярном мессенджере и договорились о первой встрече. Свидание должно было состояться в театре.

Молодой человек озаботился покупкой билетов, а девушка прислала ему ссылку. Когда билеты были куплены, девушка «включила динамо» - сказала, что прийти не сможет и посоветовала вернуть деньги за билеты. А заодно прислала ссылку техподдержки сайта, чтобы молодой человек быстрее вернул свои средства.

Тверичанин, по просьбе техподдержки, отправил свои реквизиты и стал ждать.

Ждать долго не пришлось, злоумышленники списали со счёта молодого человека 52000 рублей.

Поняв, что его обворовали мошенники, тверичанин обратился в полицию...

Если жуликов поймают, им светит до шести лет лишения свободы.

Помните! Никогда не открывайте ссылки от незнакомых людей. И уж тем более, не доверяйте им свои персональные данные.