В Твери на пожаре погиб мужчина

Тот самый дом, где произошёл пожар. Фото: yandex.ru/maps

Сегодня утром, 4 февраля, в 7:55 на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о пожаре. Горела квартира на четвёртом этаже пятиэтажного кирпичного дома на улице Софьи Перовской, что напротив бывшего Суворовского училища.

Огнеборцы первой и четвёртой пожарных частей сработали оперативно и спасли из огня трёх человек. Ещё одного спасти не удалось. Мужчина погиб, его личность устанавливается.

В 8:26 пожар был полностью ликвидирован.

Предположительная причина пожара — загорание постельных принадлежностей.