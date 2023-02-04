Фото Александра Колосова с предыдущего пробега.

23 февраля, в ознаменование Дня защитника Отечества, в Оленинском районе пройдет рейд Памяти на внедорожниках «Фронтовая дорога-23», посвященный подвигу Героя Советского Союза Александра Лёвина и воинам 158-й и 186-й стрелковых дивизий.

Как пишет на своей страничке в соцсети организатор пробега Александр Колосов: «Маршрут пройдёт по линии фронта от деревни Холмец к урочищу Жиганово, месту ожесточенных боёв 1942 года. Кульминацией рейда станет дружеское соревнование экипажей внедорожной техники. По доброй традиции дисциплина гонки не называется - это станет известно только на месте».

К участию в рейде приглашаются владельцы полноприводных автомобилей с понижающим рядом на колесах размером не менее 31 дюйма. С собой организаторы советуют иметь стропы, лопаты, теплые вещи и перекус.

Герой Советского Союза Александр Иванович Лёвин проявил героизм при штурме Берлина и был награждён Золотой звездой героя.

Воины 158-й стрелковой Лиозненско-Витебской дважды Краснознамённой ордена Суворова дивизии и 186-й стрелковой Брестской Краснознамённой орденов Суворова и Кутузова дивизии героически сражались в сражениях Великой Отечественной войны.