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НовостиОбщество3 февраля 2023 18:35

Игорь Руденя провел заседание президиума правительства Тверской области

В повестку вошли вопросы образования, социального блока, градостроительства
Алексей АНДРЕЕВ
На заседании в областном правительстве.

На заседании в областном правительстве.

Фото: ПТО

3 февраля губернатор Игорь Руденя провел заседание президиума областного правительства.

Рассмотрены вопросы по подготовке проектов генпланов двух населённых пунктов в Западнодвинском муниципальном округе и Калининском районе. На территориях планируется развитие жилищного строительства и увеличение мощностей сельхозпредприятия соответственно.

Что это за населённые пункты, пресс -служба областного правительства не сообщила.

Ещё один вопрос касался создания условий для занятия физической культурой и спортом в рамках реализации в регионе федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование».

- В 2016-2022 года участниками проекта стали 79 школ в 30 муниципалитетах региона, учреждениях образования было отремонтировано 49 спортзалов, создано 33 спортивных клуба, оснащено оборудованием 24 школьные площадки, - сообщает областное правительство. - В 2023-2025 годах в 13 школах Верхневолжья будет обновлена спортивная инфраструктура - отремонтированы спортзалы, инвентарём и оборудованием оснащены открытые плоскостные спортивные сооружения.