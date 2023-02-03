В Тверской области пересчитали микропредприятия

На одном микропредприятии в среднем работает 2 человека. Графика: Тверьстат

По данным Тверьстата, девять из десяти малых предприятий Тверской области – это микропредприятия. Доля микропредприятий в обороте всех организаций региона составляет 12%.

На 31 декабря 2022 года в Статрегистре Тверской области насчитывалось почти 16 тысяч таких организаций. В течение года ежедневно в регионе регистрировалось по три новых микропредприятия.

Бизнес-нишей большинства из них являются торговля (27% от всех зарегистрированных микропредприятий) и строительство (14%). Каждое десятое микропредприятие в регионе занимается обрабатывающими производствами или операциями с недвижимым имуществом.

На одном микропредприятии, по данным Тверьстата, в среднем работает 2 человека.