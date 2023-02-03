Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия3 февраля 2023 16:07

В Тверской области задержали мужчину, который планировал сбыть 16 доз тяжёлого наркотика

Подозреваемый находится под стражей
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
При себе у мужчины было обнаружено 16 свёртков с порошкообразным веществом. Фото: пресс-служба УМВД России по Тверской области.

При себе у мужчины было обнаружено 16 свёртков с порошкообразным веществом. Фото: пресс-служба УМВД России по Тверской области.

Возле одного из домов по улице Воровского Вышнего Волочка Тверской области наркополицейские задержали ранее судимого 42-летнего мужчину, подозреваемого в распространении наркотиков.

При себе у мужчины было обнаружено 16 свёртков с порошкообразным веществом, сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области. Экспертиза показала: это полусинтетический тяжёлый опиоидный наркотик общей массой 7,78 грамма.

По информации наркополицейских, свёртки с запрещённым зельем злоумышленник намеревался сбыть бесконтактным способом на территории Вышнего Волочка.

Мужчина заключён под стражу. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», а также по пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».