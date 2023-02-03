В Твери стартовал муниципальный этап конкурса «Учитель года – 2023»

Лучшего педагога в Твери выберут в 32-й раз. Фото: Администрация Твери.

В Твери в 32-й раз выберут лучшего педагога: стартовал муниципальный этап конкурса «Учитель года России – 2023».

Торжественное открытие конкурса прошло 3 февраля в тверской школе №14. В этом году в конкурсных испытаниях участвуют 8 учителей:

- Сабина Муслимова – учитель немецкого и английского языков средней школы № 50;

- Ксения Лебедева – учитель начальных классов средней школы № 52;

- Юлия Великотская – учитель географии средней школы № 51;

- Ирина Виноградова – учитель начальных классов средней школы № 15;

- Людмила Капустина – учитель изобразительного искусства средней школы № 29 ;

- Карина Бурше - учитель русского языка и литературы средней школы № 39;

- Александра Маматкова - учитель начальных классов средней школы № 17;

- Анастасия Леонова – учитель истории и обществознания средней школы № 27;

Конкурс педагогического мастерства в этом году состоит из трёх туров. По результатам первых двух определятся четыре финалиста. Они примут участие в заключительном конкурсном соревновании - «Педагогический совет». Для нынешних участников конкурса это новое испытание, в рамках которого каждый финалист конкурса представит свою инициативу, направленную на решение актуальных задач современного образования.

Имя победителя муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2023» станет известно 3 марта. Победитель и три призёра будут представлять Тверь на региональном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2023».