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НовостиОбщество3 февраля 2023 14:49

Судебные приставы Тверской области вернулись из служебной командировки с Донбасса

На вокзале в Твери их встречали родственники и коллеги
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Судебные приставы вернулись из служебной командировки с Донбасса

Судебные приставы вернулись из служебной командировки с Донбасса

Фото: Мария ЛЕНЦ

Судебные приставы Тверской области вернулись в Тверь из служебной командировки. На вокзале в Твери их встречали родственники и коллеги.

Нескольких месяцев сотрудники регионального ведомства выполняли служебные обязанности по обеспечению установленного порядка деятельности судов на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Руководитель управления подполковник внутренней службы Надежда Семёнова поздравила сотрудников с возвращением и выразила благодарность за добросовестное выполнение служебных обязанностей в условиях повышенной опасности.