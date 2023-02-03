Судебные приставы Тверской области вернулись из служебной командировки с Донбасса

Судебные приставы вернулись из служебной командировки с Донбасса Фото: Мария ЛЕНЦ

Судебные приставы Тверской области вернулись в Тверь из служебной командировки. На вокзале в Твери их встречали родственники и коллеги.

Нескольких месяцев сотрудники регионального ведомства выполняли служебные обязанности по обеспечению установленного порядка деятельности судов на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Руководитель управления подполковник внутренней службы Надежда Семёнова поздравила сотрудников с возвращением и выразила благодарность за добросовестное выполнение служебных обязанностей в условиях повышенной опасности.