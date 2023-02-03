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НовостиПроисшествия3 февраля 2023 14:45

Жители Тверской области доверились мошенникам и лишились шести миллионов рублей

Возбуждены уголовные дела
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Мошенники обманули жителей на 6 млн рублей

Мошенники обманули жителей на 6 млн рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Тверской области снова стали жертвами мошенников. 65-летний житель Торжка, 70-летняя жительница Лихославля и 19-летняя тверичанка обратились в полицию после того, как им позвонили неизвестные и убедили, что их сбережения находятся в опасности.

Звонившие настойчиво рекомендовали перевести имеющиеся сбережения или кредитные денежные средства на "безопасные счета".

Жители Верхневолжья поверили мошенникам и лишились более 5,9 миллионов рублей.

По статье "Мошенничество" возбуждены уголовные дела.