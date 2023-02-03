Актриса Тверского драмтеатра Евгения Голубева победила в общероссийском вокальном конкурсе

Евгения Глубева победила во всероссийском вокальном конкурсе Фото: tatd.ru

Актриса Тверского академического театра драмы Евгения Голубева признана лауреатом I-ой степени в Ежегодном Всероссийском открытом (онлайн) конкурсе, посвященном Дню Героев Отечества, "Слава Героям Отчизны!".

Артистка исполнила "Песню женщины" (слова Роберта Рождественского, музыка Евгения Птичкина) и заняла первое место в номинации "Вокал" в категории "Профи от 26 до 45 лет".

Конкурc "Слава Героям Отчизны!" состоялся в рамках Всероссийского музыкального проекта "Мы за Великую Державу", финальный этап прошел в дистанционном режиме 24 декабря 2022 года.

- Евгения Голубева, обладая неповторимым тембром, профессионально владея своим вокальным даром, преподносит зрителям песню как талантливая актриса русского психологического театра. Вокальное исполнение Евгении, безусловно, украшает и наполняет смыслами репертуарные спектакли Тверского театра драмы. Желаю актрисе дальнейших творческих успехов и зрительских оваций! - отметил главный режиссер Тверского академического театра драмы Александр Павлишин.

Коллектив Тверского академического театра драмы поздравляет Евгению Голубеву с первым местом и благодарит за эмоциональное, патриотичное исполнение "Песни женщины".