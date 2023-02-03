В Тверской области 3 февраля коронавирусом заразились 47 человек

Число больных в последние дни растёт Фото: ПТО

По данным на 3 февраля в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 47 человек. Пик заболеваемости был 8 февраля 2022 года, тогда ковидом за сутки в регионе заразились 1654 человека. Всего с начала пандемии ковидом в регионе переболели 180 222 человека. 176 785 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 451 069, в том числе за последние сутки – 1261.

2772 человека скончались. За минувшие сутки никто не умер.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.