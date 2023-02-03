Знай наших! Специальный корреспондент "КП" - Тверь" Виктория Тушкова стала победителем конкурса "Грани"

Виктория Тушкова победила в номинации "Люди земли Тверской" Фото: Виктория ТУШКОВА

3 февраля в Твери состоялась торжественная церемония награждения победителей и лауреатов ежегодного конкурса профессионального мастерства "Грани" среди региональных журналистов. В этом году церемония проходила в десятый раз.

Победителем конкурса по итогам 2022 года стала специальный корреспондент Тверской объединенной редакции сайта и газеты "Комсомольская правда" - Тверь" Виктория Тушкова в номинации "Люди земли Тверской" за публикацию о тверских медиках-добровольцах на Донбассе.

Награду вручали один из героев статьи главный анестезиолог-реаниматолог Областной клинической больницы Максим Петрушин и сенатор Тверской области Людмила Скаковская.

Награда конкурса "Грани" Фото: Виктория ТУШКОВА

На конкурс "Грани" было подано 526 работ от представителей печатных изданий, теле- и радиоканалов, интернет-порталов региона. Победители определялись в 13 профессиональных и специальных номинациях.

Всего было определено 34 победителя.

Поздравляем коллегу с заслуженной наградой.