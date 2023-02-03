В правительстве Тверской области рассмотрен проект изменений в генплане Калязина

На заседании межведомственной комиссии. Фото: ПТО

Проект изменений в генплане Калязина и перспективы комплексного развития города рассмотрены на заседании межведомственной комиссии по земельным отношениям в областном правительстве. 3 февраля его провел губернатор Игорь Руденя.

Подробности сообщила пресс-служба правительства региона.

В проекте генплана определены функциональные зоны – жилые, общественные, производственные, рекреационные, инженерные, транспортные и другие. Уточнены границы Калязина, перечень особо охраняемых природных территорий.

Предусмотрено увеличение жилой зоны Калязина, а также мест отдыха, создание зоны озеленённых территорий, строительство объектов образования, спорта, туризма.