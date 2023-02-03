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НовостиОбщество3 февраля 2023 12:02

В правительстве Тверской области рассмотрен проект изменений в генплане Калязина

В том числе предусмотрено увеличение жилой зоны
Алексей АНДРЕЕВ
На заседании межведомственной комиссии.

На заседании межведомственной комиссии.

Фото: ПТО

Проект изменений в генплане Калязина и перспективы комплексного развития города рассмотрены на заседании межведомственной комиссии по земельным отношениям в областном правительстве. 3 февраля его провел губернатор Игорь Руденя.

Подробности сообщила пресс-служба правительства региона.

В проекте генплана определены функциональные зоны – жилые, общественные, производственные, рекреационные, инженерные, транспортные и другие. Уточнены границы Калязина, перечень особо охраняемых природных территорий.

Предусмотрено увеличение жилой зоны Калязина, а также мест отдыха, создание зоны озеленённых территорий, строительство объектов образования, спорта, туризма.