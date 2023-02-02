В Тверской области по поручению губернатора для Сонковской больницы приобретут маммограф и рентген-аппарат

Губернатор в Сонково. Фото: ПТО

2 февраля губернатор Игорь Руденя во время рабочей поездки в Сонковский округ посетил центральную районную больницу, подразделение скорой медицинской помощи и аптеку.

В ЦРБ 2022 году было поставлено новое оборудование: кислородный концентратор, компрессионный ингалятор и другая медтехника. Планируется закупка автомобиля, стоматологической установки.

Во время визита губернатора больнице передан электрокардиограф. Глава региона также поручил Минздраву региона приобрести для Сонковской больницы современный маммограф и рентген аппарат, а заодно мебель для медлаборатории. Плюс будет продуман вопрос ремонта здания.

Фасад Сонковской центральной больницы. Фото: ПТО

По итогам посещения подразделения скорой медицинской помощи губернатор поручил Минздраву региона рассмотреть вопрос обновления машины для медслужбы.

Глава региона подчеркнул - необходимо в целом провести ревизию машин в подразделениях СМП и определить потребности служб для дальнейшего обновления их автопарка.

Напомним, в декабре 2022 года в муниципалитеты области передано 16 новых машин СМП. Всего за прошедшие три года автопарк службы в регионе пополнился 110 автомобилями скорой помощи.

Глава региона также зашел в аптечный пункта«Сонковское РайПО». Там обошлось без поручений. Во всяком случае пресс-служба областного правительства о них не сообщала.

В Сонково действуют две такие муниципальные аптеки. В том числе, здесь осуществляется выдача лекарств для льготников.