Игорь Руденя ознакомился с работой филиала МФЦ в Сонково Фото: ПТО

2 февраля губернатор Игорь Руденя в рамках рабочей поездки ознакомился с работой филиала МФЦ в посёлке Сонково.

Новый филиал в районном центре был открыт в конце декабря 2021 года по поручению главы региона в рамках реализации концепции развития сети МФЦ в Тверской области. На прием и выдачу документов работают три окна.

- Сегодня МФЦ - это наш ключевой ресурс по предоставлению государственных и муниципальных услуг, - отметил Игорь Руденя.

Сонковский филиал предоставляет 4,4 тыс. услуг в год. Здесь можно получить все государственные услуги Росреестра, МВД, Пенсионного фонда, региональных органов власти (в сфере социальной защиты, демографии, архитектуры и градостроительства), создать или восстановить учетную запись для доступа на портал "Госуслуги", бесплатно воспользоваться компьютером для работы с порталом, справочными и паровыми сервисами, получить сертификат о вакцинации (перенесенном заболевании).

Также в филиале граждане могут без комиссии оплатить государственную пошлину с помощью терминалов оплаты. Возле филиала действует парковка.

Всего в районах и округах Тверской области на данный момент действует 46 филиалов и 60 офисов.