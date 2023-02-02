Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 февраля 2023 11:05

Губернатор дал несколько поручений по обновлению детского сада в Сонково Тверской области

Глава региона посетил муниципалитет с рабочим визитом
Алексей АНДРЕЕВ
Губернатор во время рабочей поездки в Сонково.

Губернатор во время рабочей поездки в Сонково.

Фото: ПТО

2 февраля губернатор Игорь Руденя посетил Сонковский округ. Рабочую поездку глава региона по традиции начал с возложения цветов на местном мемориале - к Обелиску Славы «Вечная слава павшим за Родину» в посёлке Сонково. Затем Игорь Руденя заехал в несколько учреждений образования и культуры.

В частности, посмотрел, как обстоят дела в детском саде «Березка». Он рассчитан на 50 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. На данный момент детсад посещают 42 ребенка.

Глава региона осмотрел детские группы, пищеблок и прилегающую территорию.

В предыдущие годы в дошкольном учреждении были отремонтированы фасад и внутренние помещения, кровля, системы отопления, водо- и электроснабжения, установлены пластиковые окна, заменена система автоматической пожарной сигнализации, приобретено уличное и игровое оборудование, новая мебель.

Игорь Руденя поручил обновить ограждение, систему вентиляции, а также установить малые архитектурные формы.

Также губернатор посетил межпоселенческий Дом досуга. В 2022 году при поддержке областного бюджета здесь проведены ремонтные работы и приобретено новое оборудование.

В Доме досуга действуют 15 творческих кружков и студий, а в декабре 2022 года был открыт первый в регионе «Добро.Центр», который занимается развитием и поддержкой добровольческих, благотворительных инициатив.

Обелиск Славы в Сонково.

Обелиск Славы в Сонково.

Фото: ПТО

Губернатор и глава округа на возложении цветов.

Губернатор и глава округа на возложении цветов.

Фото: ПТО

В отремонтированном детсаду.

В отремонтированном детсаду.

Фото: ПТО