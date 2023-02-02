Жители Твери продолжают участвовать в акции "Тепло для героя"

В акции участвуют более десяти общественных организаций Фото: администрация Твери

В Твери участники войны, ветераны, представители общественности продолжают участвовать во Всероссийской акции "Тепло для героя". Мероприятие организовано в поддержку военнослужащих, принимающих участие в СВО.

В акции участвуют более десяти общественных организаций, которые подготовили более 200 подарков для военнослужащих на передовой.

Принять участие могут все желающие. В Твери посылки принимаются каждую среду с 11:00 до 13:00 в городском совете ветеранов на проспекте Победы, 11.

- Всероссийская акция "Тепло для героя", организованная партийным проектом "Старшее поколение" ВПП "Единая Россия" по направлению "Долголетие для всех", проходит во всей стране с 10 января по 23 февраля, - сообщает пресс-служба администрации Твери.