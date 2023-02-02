В Твери отмечают 80-ю годовщину Сталинградской битвы

В Твери отмечают годовщину Сталинградской битвы Фото: администрация Твери

2 февраля в России отмечается 80-я годовщина разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. В Твери на площади Победы в 11:00 состоялся митинг. Участники возложили цветы к обелиску Победы.

- Эта великая дата прославляет победную мощь русского оружия. В далеком 1943 году бойцы и офицеры Красной Армии нанесли решающий удар по силам врага, открыв путь к будущей Великой Победе. Сегодня пример героев придает сил нашим воинам, противостоящим неонацизму, - поздравил жителей губернатор Игорь Руденя.

Почетным участником торжественной церемонии стал фронтовик, участник Сталинградской битвы Арсений Михайлович Сухопаров. Во время обороны Сталинграда в составе 8-й воздушной армии 4-го Украинского фронта он координировал переправу через Волгу. После Сталинграда принимал участие в сражениях на Курской дуге. Победу встретил в Моравской Остраве (Чехословакия). В Твери поздравления с 80-й годовщиной разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве также принимают фронтовики, сражавшиеся под Сталинградом. Это Владимир Алексеевич Комиссаров, Антонина Степановна Ляшенко, Анна Львовна Попова, Николай Семенович Прохоров.