В Тверской области пьяный мужчина напал на инспектора ДПС

Возбуждено и расследуется уголовное дело Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Осташковским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области расследуется уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). По версии следствия, 29 января 2023 года у входа в дежурную часть пьяный мужчина напал на инспектора ДПС, который составлял на него протокол, и несколько раз ударил его по голове. Подозреваемый задержан, допрошен и заключен под стражу. В ближайшее время ему предъявят обвинение.