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НовостиОбщество2 февраля 2023 9:12

С 50 дорог в Твери МУП "ЖЭК" вовремя не убирало снег

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Директора МУП "ЖЭК" привлекли к ответственности за некачественную уборку снега Фото: администрация Твери

Директора МУП "ЖЭК" привлекли к ответственности за некачественную уборку снега Фото: администрация Твери

Прокуратурой Пролетарского района Твери в ходе проверки установлено, что более 50 автомобильных дорог общего пользования находятся в зимний период в ненормативном состоянии.

На проезжей части специалистами МУП "ЖЭК" не убран рыхлый снег, сформированы снежные валы на обочинах, что свидетельствует о ненадлежащем выполнении должностными лицами предприятия своих трудовых обязанностей.

Прокуратурой района директору МУП внесено представление, нарушения устранены, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.