Города-побратимы Тверь и Гюмри планируют развивать совместные образовательные проекты для школьников

В средних школах Гюмри работает выездная выставка картин тверской художницы Людмилы Юга, посвященная "Хождению за три моря" Афанасия Никитина Фото: администрация Твери

Администрация Твери при поддержке Россотрудничества разрабатывает перспективные направления совместной работы с городами-побратимами. В настоящее время обсуждается проект образовательного международного сотрудничества Твери и армянского Гюмри.

- Первая встреча, посвящённая проекту образовательного международного сотрудничества, состоялась в формате видеоконференцсвязи. Стороны обменялись опытом реализации международных проектов в сфере образования, наметили основные направления сотрудничества, проработали план первоочередных совместных действий, - сообщает администрация Твери.

Сегодня ряд двухсторонних российско-армянских проектов реализуется в рамках деятельности Русского дома в Гюмри (филиала Российского центра науки и культуры в Армении, входящего в структуру Россотрудничества). С начала 2023 года в средних школах Гюмри работает выездная выставка картин тверской художницы Людмилы Юга, посвященная "Хождению за три моря" Афанасия Никитина.

В конце 2022 года по инициативе председателя Тверской армянской национально-культурной автономии «Арарат» Елены Геворгян начался процесс заключения соглашения о сотрудничестве между Ширакским государственным университетом (Гюмри, Армения) и Тверским государственным университетом. Соглашение подразумевает совместную работу в сфере университетского образования, в области обмена специалистами и укрепления культурных связей.

В дальнейшем межмуниципальное сотрудничестве в сфере образования планируется распространить на уровень школ.