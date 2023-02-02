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НовостиОбщество2 февраля 2023 8:11

В Ботаническом саду Твери состоится праздник "Птичья столовая"

Мероприятие приурочено к Дню орнитолога
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Твери пройдет праздник "Птичья столовая" Фото: vk.com/hortus

В Твери пройдет праздник "Птичья столовая" Фото: vk.com/hortus

В Ботаническом саду Твери пройдет праздник ко Дню орнитолога. Мероприятие состоится 19 февраля.

Гостей ждет увлекательно-познавательное путешествие по парку Сада "Зимние тайны пернатых друзей" с орнитологом, доктором биологических наук, профессором, проректором по научной и инновационной деятельности Тверского государственного университета Андреем Зиновьевым, чай из самовара.

Будет организован конкурс на лучшую кормушку для птиц. Критерии оценки кормушек: сделана своими руками с использованием вторичных материалов, красивая, оригинальная, смешная, забавная и главное - удобная и безопасная для птиц.

На кормушке необходимо указать: Фамилию, имя мастера, возраст. Вход платный. Дети до 6-ти лет - бесплатно.

Начало в 12:00.