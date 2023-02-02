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НовостиОбщество2 февраля 2023 7:53

Прокуратура потребовала отремонтировать обелиск Победы в Удомле

Мемориал нуждается в капремонте
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Обелиск в Удомле нуждается в капремонте

Обелиск в Удомле нуждается в капремонте

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Удомельской межрайонной прокуратурой по обращениям граждан проведена проверка состояния обелиска Победы воинам-удомельцам, погибшим в Великую Отечественную Войну.

Мемориал долгое время не получал надлежащего технического обслуживания и нуждается в проведении капитального ремонта.

С учетом изложенного межрайонный прокурор обратился в суд с требованием о возложении на муниципалитет обязанности организовать работы по капитальному ремонту обелиска.

Требования надзорного органа удовлетворены, решение не вступило в законную силу.