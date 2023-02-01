В Твери идет подготовка к открытию гребной базы, а в Кимрах достраивают поликлиники

В регионе строится несколько объектов соцсферы и спорта, некоторые почти готовы. Фото: ПТО

1 февраля губернатор Игорь Руденя провел совещание, на котором обсуждались стройки объектов здравоохранения, образования и спорта в регионе.

- Важно активно использовать наработанный в регионе опыт по строительству социально значимых объектов. Применять типовые проекты, адаптируя их под потребности каждого конкретного муниципалитета, учреждения, – отметил Игорь Руденя.

С начала 2019 года в Тверской области введено в эксплуатацию 12 детских садов, 4 школы, поликлиника и спортивных центр по стрелковым видам спорта.

Сейчас в регионе ведется строительство четырех детских поликлиник: по одной возводится в Твери и Торжке, а также два здания уже достраиваются в Кимрах.

Также продолжается строительство поликлиники в Старице, центральной районной больницы в Бежецке, которая станет межмуниципальным медцентром.

В сфере образования ситуация такая: в микрорайонах «Южный» и «Радужный» в Твери возводят школы на 1224 места, на улице Левитана - детсад, в Калязине - детский дом.

В ближайшие годы в планах - строительство школ в деревне Вахонино (на 100 мест) и в селе Дмитрова Гора (на 250 мест) Конаковского района, а также в поселке Максатиха (на 300 мест).

В Твери также возводят крытый футбольный манеж, гребные базы на Волге и Тверце. На последней реке здание для гребцов уже готово, идет процесс ввода в эксплуатацию. Спортивный центр по видам гребли на Волге построен более чем на 80%.

Кроме того, продолжается у Ржевского мемориала сейчас строится павильон для встречи делегаций.