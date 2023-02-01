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НовостиОбщество1 февраля 2023 15:36

У депутата Осташковской думы изъяли недвижимость на 34 млн рублей

Народный избранник не сумел объяснить, откуда взял средства на покупку недвижимого имущества
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Решение суда не вступило в законную силу.

Решение суда не вступило в законную силу.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По иску прокурора Тверской области суд изъял у депутата Осташковской городской Думы недвижимость общей стоимостью 34 млн рублей.

Подробности рассказали в Прокуратуре региона. Измайловским районным судом города Москвы было установлено, что в своей декларации за 2019 год народный избранник опубликовал информацию о покупке трёх объектов недвижимости в городе Туле (общей стоимостью 34 млн руб.). Депутат обозначил, что купил недвижимость на накопления, сделанные в предыдущие годы.

Однако доходы депутата за три последних года составили меньшую сумму, а источники получения 34 миллионов рублей не были подтверждены. В связи с этим прокуратура потребовала изъять недвижимость и обратить её в доход государства.

Исковые требования были удовлетворены, решение суда не вступило в законную силу.