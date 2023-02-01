У депутата Осташковской думы изъяли недвижимость на 34 млн рублей

Решение суда не вступило в законную силу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По иску прокурора Тверской области суд изъял у депутата Осташковской городской Думы недвижимость общей стоимостью 34 млн рублей.

Подробности рассказали в Прокуратуре региона. Измайловским районным судом города Москвы было установлено, что в своей декларации за 2019 год народный избранник опубликовал информацию о покупке трёх объектов недвижимости в городе Туле (общей стоимостью 34 млн руб.). Депутат обозначил, что купил недвижимость на накопления, сделанные в предыдущие годы.

Однако доходы депутата за три последних года составили меньшую сумму, а источники получения 34 миллионов рублей не были подтверждены. В связи с этим прокуратура потребовала изъять недвижимость и обратить её в доход государства.

Исковые требования были удовлетворены, решение суда не вступило в законную силу.