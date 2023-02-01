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НовостиОбщество1 февраля 2023 15:12

В отделении Соцфонда по Тверской области рассказали о графике детских выплат

Выплата на первого ребёнка будет осуществляться третьего числа каждого нового месяца
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Все детские выплаты приходят родителям в единый день доставки всех детских пособий Соцфонда.

Все детские выплаты приходят родителям в единый день доставки всех детских пособий Соцфонда.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В отделении Соцфонда по Тверской области напоминают: с января этого года ежемесячная выплата на первого ребёнка до 3 лет передана из органов социальной защиты населения Социальному фонду. За текущий месяц деньги родителям были перечислены с 13 по 20 января.

А в дальнейшем, начиная с марта, выплата на первого ребёнка будет осуществляться третьего числа каждого нового месяца – в единый день доставки всех детских пособий Социального фонда. Деньги будут поступать родителям в новом месяце за предыдущий, например, в марте за февраль или в апреле за март.