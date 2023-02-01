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НовостиОбщество1 февраля 2023 14:57

С крыш домов в Твери сосульки убирают с привлечением спецтехники и альпинистов

Работа ведется во всех районах
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Твери сосульки убирают с привлечением альпинистов и спецтехники Фото: администрация Твери

В Твери сосульки убирают с привлечением альпинистов и спецтехники Фото: администрация Твери

В районах Твери специалисты районных администраций продолжают ежедневный мониторинг работ по удалению снега и наледи с кровель и фасадов зданий.

Работы ведутся с привлечением промышленных альпинистов и спецтехники. На особом контроле –-дома, скаты крыш которых находятся над тротуарами и есть опасность схода снежных масс. Опасные места огорожены сигнальными лентами.

О фактах неудовлетворительной работы управляющих организаций жители могут сообщить в отделы благоустройства администраций районов по телефонам: 36-08-82 (Заволжский район), 36 08-83 (Московский район), 36-08-84 (Пролетарский район), 36-08-81 (Центральный район).