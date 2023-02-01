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НовостиПроисшествия1 февраля 2023 13:22

В привокзальном кафе в Твери у посетителя украли куртку

Подозреваемый предстанет перед судом
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Злоумышленника задержали по горячим следам

Злоумышленника задержали по горячим следам

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Перед судом предстанет 35-летний житель Твери, обвиняемый в хищении куртки посетителя привокзального кафе.

В ходе предварительного расследования было установлено, что мужчина заметил на спинке стула оставленную без присмотра куртку и присвоил ее.

Сотрудники транспортной полиции по камерам установили подозреваемого с большим походным рюкзаком оранжевого цвета и задержали по горячим следам. Похищенное изъяли.

Дознанием ЛО МВД России на станции Тверь в отношении гражданина было возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.