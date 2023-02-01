В привокзальном кафе в Твери у посетителя украли куртку

Злоумышленника задержали по горячим следам
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Перед судом предстанет 35-летний житель Твери, обвиняемый в хищении куртки посетителя привокзального кафе.
В ходе предварительного расследования было установлено, что мужчина заметил на спинке стула оставленную без присмотра куртку и присвоил ее.
Сотрудники транспортной полиции по камерам установили подозреваемого с большим походным рюкзаком оранжевого цвета и задержали по горячим следам. Похищенное изъяли.
Дознанием ЛО МВД России на станции Тверь в отношении гражданина было возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.