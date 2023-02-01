В Твери в ТЦ "Морозовский" спасатели МЧС потушили условный пожар

В ТЦ "Морозовский" прошли пожарные учения Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

31 января в шестиэтажном здании Торгово-выставочного центра "Морозовский" в Твери прошли пожарные учения.

По замыслу, в результате короткого замыкания электропроводки, произошло возгорание, сработала автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения. Дым распространился по путям эвакуации. На место вызвали пожарных, началась эвакуация людей.

По повышенному рангу пожара №2 к месту ЧП выехали 9 единиц основной специальной техники и 2 специальной. Был развернут штаб.

Из здания эвакуировали 200 человек, 23 посетителя танцевальной студии на 3 и 4 этажах остались внутри. Их эвакуацию спасатели провели с помощью автолестницы, затем пожарные приступили к тушению.

- Условное возгорание в шестиэтажном торгово-выставочном центре "Морозовский" было ликвидировано без потерь, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.