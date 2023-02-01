19 молодых семей Тверской области получили жилищные сертификаты

Игорь Руденя и Владимир Васильев вручили молодым семьям Верхневолжья жилищные сертификаты. Фото: ПТО

1 февраля губернатор Игорь Руденя и депутат Госдумы РФ Владимир Васильев в большом зале областного правительства вручили 19-ти молодым семьям из разных муниципалитетов региона жилищные сертификаты.

- Желаю, чтобы в домах и квартирах, которые вы приобретаете при государственной поддержке, всегда были детский смех и семейное счастье, - обратился к молодым супругам Игорь Руденя.

Губернатор также напомнил о действующей в Верхневолжье поддержке семей с ипотекой, которая позволяет получить до миллиона рублей при рождении троих детей.

- Всего в этом году жилищные сертификаты получат 161 молодая семья из 29 муниципалитетов, в том числе 47 многодетных семей, - уточнила пресс-служба регионального правительства. - Всего с 2016 года при господдержке в Тверской области жилищные условия улучшили 1035 семей. Каждая четвертая из них - многодетная.

Право на получение жилищных сертификатов имеют молодые семьи, в которой возраст каждого из супругов либо одного родителя (в неполной семье) не превышает 35 лет. При этом семья должна быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условий.

Размер предоставляемой соцвыплаты составляет 30% от расчетной стоимости жилья для семей, не имеющих детей; 35% - для семей, воспитывающих одного и более детей.

Жилищный сертификат может быть направлен на приобретение или строительство жилья, уплату первоначального взноса или основной суммы долга, процентов по ипотеке, а также цены договора при участии в долевом строительстве.

В Тверской области также предусмотрена дополнительная соцвыплата для семей - участников программы, в которых в течение года после выдачи жилищного сертификата родился или усыновлен ребенок.

Она составляет 20% от расчетной стоимости жилья. Эти средства могут быть направлены на погашение части кредита либо на компенсацию затраченных средств на приобретение или строительство жилья.