На вокзале в Вышнем Волочке задержали пассажира с наркотиками

Мужчину с наркотиками задержали на станции Вышний Волочек Фото: пресс-служба ЛО МВД России на станции Тверь

Сотрудниками транспортной полиции на железнодорожной станции Вышний Волочек был задержан 25-летний мужчина, который перевозил наркотики.

Через тайник-закладку молодой человек приобрел наркотическое вещество для личных нужд, затем на электропоезде "Тверь-Бологое" приехал в Вышней Волочек.

Подозреваемого доставили в дежурную часть, где при проведении личного досмотра в его рюкзаке и в кармане куртки обнаружили и изъяли 16 свертков из фольги с содержащим внутри веществом растительного происхождения.

В отношении гражданина отделением дознания ЛО МВД России на станции Тверь было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 228 УК РФ. Мужчину отпустили под подписку о невыезде.

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.