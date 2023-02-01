В двух фельдшерско-акушерских пунктах при больнице в Тверской области не хватало оборудования

В двух фельдшерско-акушерских пунктах при больнице не хватало костылей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратурой Молоковского района в ходе проверки установлено, что в двух фельдшерско-акушерских пунктах при Молоковской ЦРБ, расположенных в дальних селениях, отсутствует необходимое оборудование.

Для оказания качественной помощи населению не хватало костылей, укладок для оказания помощи при остром нарушении мозгового кровообращения и желудочно-кишечном (внутреннем) кровотечении.

Прокуратурой руководителю медицинского учреждения внесено представление, нарушения устранены, два виновных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.