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НовостиОбщество1 февраля 2023 9:45

В двух фельдшерско-акушерских пунктах при больнице в Тверской области не хватало оборудования

Прокуратура провела проверку
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В двух фельдшерско-акушерских пунктах при больнице не хватало костылей

В двух фельдшерско-акушерских пунктах при больнице не хватало костылей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратурой Молоковского района в ходе проверки установлено, что в двух фельдшерско-акушерских пунктах при Молоковской ЦРБ, расположенных в дальних селениях, отсутствует необходимое оборудование.

Для оказания качественной помощи населению не хватало костылей, укладок для оказания помощи при остром нарушении мозгового кровообращения и желудочно-кишечном (внутреннем) кровотечении.

Прокуратурой руководителю медицинского учреждения внесено представление, нарушения устранены, два виновных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.