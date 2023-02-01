В двух фельдшерско-акушерских пунктах при больнице в Тверской области не хватало оборудования

В двух фельдшерско-акушерских пунктах при больнице не хватало костылей
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Прокуратурой Молоковского района в ходе проверки установлено, что в двух фельдшерско-акушерских пунктах при Молоковской ЦРБ, расположенных в дальних селениях, отсутствует необходимое оборудование.
Для оказания качественной помощи населению не хватало костылей, укладок для оказания помощи при остром нарушении мозгового кровообращения и желудочно-кишечном (внутреннем) кровотечении.
Прокуратурой руководителю медицинского учреждения внесено представление, нарушения устранены, два виновных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.