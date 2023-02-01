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НовостиОбщество1 февраля 2023 9:39

Коммунальные службы Бежецка оштрафовали за неубранный снег

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Коммунальное предприятие оштрафовали за неубранные снежные навалы

Коммунальное предприятие оштрафовали за неубранные снежные навалы

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Бежецкой межрайонной прокуратурой в ходе проверки выявлены нарушения при содержании автомобильных дорог на территории Бежецка.

Установлено, что МБУ "Чистый город" ненадлежащим образом чистят дороги: на улицах города имеется рыхлый (талый) снег, на мостах через реки Остречина и Молога с обеих сторон сформированы снежные валы, снежно-ледяные отложения не убраны с пешеходных переходов.

Межрайонной прокуратурой в отношении директора учреждения вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. Виновный оштрафован на 22 000 рублей.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.