Мужчина поджег дверь в квартиру жительницы Торжка

В Тверской области мужчина поджег дверь в чужую квартиру Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В полицию обратилась 39-летняя жительница Торжка и сообщила, что неизвестный совершил поджог двери ее квартиры. Пламя повредило входную дверь и часть внутренней отделки помещения. Ущерб составил 700 000 рублей.

Сотрудники полиции опросили потерпевшую и возможных свидетелей. Злоумышленником оказался ранее судимый местный житель.

Фигурант был задержан и доставлен в полицию, где дал признательные показания. Выяснилось, что он ошибся дверью.

- Свой поступок он объяснил неприязненными отношениями с мужчиной, проживающим в этом подъезде. Решив, что обидчик проживает именно в этой квартире, злоумышленник облил дверь легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг её, после чего скрылся, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

По ч. 2 статьи 167 УК РФ возбуждено уголовное дело.