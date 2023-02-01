В Тверской области браконьеры застрелили оленя

Браконьеры подстрелили оленя в Калининском районе Фото: УМВД России по Тверской области

В отдел МВД России по Калининскому району поступило сообщение, что в районе деревни Фефелово подозрительные мужчины грузят в багажник что-то массивное. На поступивший сигнал выехала следственно-оперативная группа.

На месте полицейские обнаружили застрявшую в снежной насыпи машину. В салоне автомобиля находились 47-летний водитель, житель города Красный Холм, и два пассажира 37 и 38 лет, жители Калининского района.

В багажнике лежала туша оленя с огнестрельным ранением брюшной полости.

Фигурантов доставили в полицию, где они признались, что занимались незаконной охотой без лицензии. У злоумышленников изъяты автомобиль, карабин с прицельным приспособлением, пламегаситель, магазин, два патрона и туша убитого животного. Назначен ряд экспертиз.

Ущерб составил не менее 60 000 рублей.

По части 2 статьи 258 УК РФ возбуждено уголовное дело.