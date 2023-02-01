Медучреждения Тверской области в 2023 году оснастят новым оборудованием для реабилитации

В учреждения здравоохранения поступит новое оборудование для проведения медицинской реабилитации взрослых и детей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году в учреждения здравоохранения Тверской области поступит новое оборудование для проведения медицинской реабилитации взрослых и детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает региональное правительство.

Выделение средств на эти цели обсуждалось на заседании бюджетной комиссии Тверской области, которое 31 января провёл губернатор Игорь Руденя.

Для областного клинического лечебно-реабилитационного центра будут приобретены различные ортезы (жёсткие фиксаторы суставов), трости, ходунки и многое другое - всего 159 единиц.

Также реабилитационное оборудование поступит в тверскую детскую клиническую больницу №2 города Твери. Это в том числе иппотренажёр, педальный тренажёр с электродвигателем, комплекс для реабилитации опорно-двигательного аппарата с биологической обратной связью, электрический подъемник для перемещения.

Также выделены средства на обучение специалистов по медицинской реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья.