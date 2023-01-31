В Тверской области заключат соглашение о защите и поощрении капиталовложений с крупным агропредприятием

В рамках соглашения будет реализован инвестпроект по реконструкции и модернизации предприятия по производству цельномолочной продукции агрокомпании, у которой есть свой скот. Фото: ПТО

На заседании регионального правительства 31 января одобрено заключение соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) между Российской Федерацией, Тверской областью и АО «Агрофирма Дмитрова Гора».

- Наша задача - обеспечить для инвесторов максимально благоприятные условия, чтобы все проекты были выполнены, созданы рабочие места для наших жителей, - отметил губернатор Игорь Руденя.

- АО «Агрофирма Дмитрова Гора» в рамках соглашения реализует инвестиционный проект по реконструкции и модернизации предприятия по производству цельномолочной продукции, что позволит обеспечить увеличение производства творога с 18 до 43 тонн в сутки, - пояснила пресс-служба областного правительства. .

Сообщается, что предполагаемый объем инвестиций составит порядка 3,9 млрд рублей. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2024 году.

Заключение СЗПК предоставляет инвестору ряд преимуществ. В том числе это гарантия того, что инвестор сможет реализовать проект на тех условиях, при которых он планировался. Также появляется возможность привлечь субсидии из федерального и регионального бюджетов.